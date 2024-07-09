«Убеждаюсь, что выбрал одно из лучших мест в городе» 9.07.2024, 17:45

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Купившие на Балтике жилье белорусы — о плюсах и минусах такого варианта.

Для многих белорусов привычно иметь загородный дом или дачу на родине — всегда есть где отдохнуть. Но есть и те, которые обзавелись недвижимостью на море. Один из ближайших вариантов — на берегу Балтийского. Кто-то приобрел там жилье для отдыха, чтобы не платить за номера в отелях, а другие решили там жить постоянно. «Зеркало» пообщалось с тремя белорусами, у которых есть недвижимость в приморских городах Литвы, Латвии и Польши. Среди прочего мы спросили, как они искали и приобретали такое жилье, нет ли у них сожаления о такой покупке.

«Я осознал, как это все похоже на нашу Беларусь»

Александр (имена всех героев материала изменены) с супругой и тремя детьми до 2020 года жили в Минске. Затем семья решилась на «временный» переезд в Литву. Сперва около месяца они жили в небольшом городке недалеко от границы с Беларусью, а потом захотели поехать к морю. Тем более что не были там уже около пяти лет.

— До этого мы три раза ездили отдыхать на Куршскую косу в Палангу. Нам там очень нравилось. Так что мы сперва жили два месяца в Клайпеде, потом три месяца в Паланге — наслаждались морем. Потом поехали на разведку в Польшу, но поняли, что Литва нам все же ближе, — рассказал Александр.

Осенью 2021-го белорусы поняли, что домой они вернутся не скоро. Думали, что делать с жильем на родине. Сперва хотели сдавать квартиру в Минске и за эти деньги снимать в Литве, но потом решили продать ее, а взамен купить недвижимость в Литве.

— Квартиру продали за два месяца. Что брать взамен? У нас большая семья, поэтому шансов купить что-то большое в Вильнюсе практически не было — дорого. На втором месте по приоритету была Клайпеда, но еще рассматривали Каунас, Висагинас, Шяуляй.

Мужчина говорит, что практически всей покупкой квартиры руководил дистанционно, «лежа на диване». Изучали объявления, панорамы улиц, инфраструктуру, разные юридические моменты. В Висагинасе были самые низкие цены на вторичное жилье, прекрасные предложения, а сам город оказался очень красивым. Однако семья решила, что перспектив для них там нет, да и близость Беларуси не добавляла комфорта.

В Каунасе они рассматривали разные варианты — бэушки, строящийся таунхаус. Но смутило, что в регионе был патронный завод, поэтому были опасения, что этот объект потенциально может стать точкой притяжения «несчастных случаев». Впрочем, сам город для них был ценен только близостью к Вильнюсу.

В Клайпеде внимание супругов привлекли четырехкомнатные квартиры на юге города, они располагались в домах, построенных в 1989—1992 годах. Стоимость «квадрата» в них была сопоставима с ценами в Висагинасе.

— Можно сказать, что это был неликвид — старый дом, большая площадь квартиры, огромные коммунальные платежи. Но для нас это оказалось очень удачным предложением. Четырешки были площадью почти 90 «квадратов», рядом с домом много школ. Этот район мне очень напомнил родную минскую Чижовку.

В тот момент в продаже были пять таких квартир, стоимость их была эквивалентна проданной на юго-западе Минска трешке в 75 м2. Одна из квартир выделялась современной отделкой, ремонтом в санузлах, там был хороший кухонный гарнитур, причем ее продавали по самой низкой цене. Белорусы «запали» на нее и отправились на просмотр.

— Квартира оказалась с сюрпризом — она была в ипотеке, и на нее сложно было взять кредит, а большинство покупок происходит за кредитные деньги. Поэтому хозяева были уже подуставшие от сорванных сделок. Правда, мы просмотрели еще одну квартиру — одна была побогаче по отделке, но жутко прокурена. Еще две квартиры оказались проданы.

В итоге решили остановиться на первом объекте. Через три недели сделку оформили у нотариуса. Александр вспоминает, что они прямо в кабинете через сервис Paysera переводили деньги онлайн, чем шокировали пожилых продавцов, которые намеревались стоять в очереди в банке.

— Первым платежом мы погасили их ипотеку, два других равных платежа поровну ушли продавцам — мужу и жене (они совместные владельцы). По условиям договора нам давался месяц на переезд. В конце декабря мы уже заселились в собственное жилье на берегу моря, да еще и в стране ЕС. Это стало неким утешением на фоне осознания, что мы уехали с родины и не имеем возможности вернуться. Окончился наш кочевой этап жизни, когда каждые 2−3 месяца вставал вопрос, а куда же ехать дальше и где жить.

Через три месяца началась война в Украине, в Литву пошел новый поток беженцев, который значительно усложнил поиск аренды жилья, и тогда белорусы поняли, насколько мудро и предусмотрительно поступили, купив квартиру.

За два года они обставили жилье икеевской мебелью — «дешево и практично», а также купили новую бытовую технику, о которой «в Беларуси мы не могли и мечтать».

— Плата за коммунальные и обслуживание, конечно, не радует. Периодически приходят сюрпризы в 100−150 евро (347−521 рубль по курсу Нацбанка Беларуси на 9 июля. — Прим. ред.) — то за ремонт лифта, то ремонт труб в подвале. Но при этом мы льем горячую воду без ограничений, на кухне поставили индукционную панель вместо газовой. Летом пару месяцев все коммунальные могут быть 150 евро (521 рубль), но зимой иногда доходят до 400 (1391 рубль).

Александр говорит, что он и его семья ни минуты не жалеют о том, что они купили эту квартиру. Сейчас подобное жилье продают уже на 15−20 тысяч евро дороже, чем платили они. Говорят, что можно рассматривать эту покупку и как выгодную инвестицию.

— Клайпеда — это промышленный город, в его южной части из-за относительной дешевизны жилья сейчас проживает много приехавших, так что район можно описать как нечто среднее между нашими микрорайонами Шабаны или Запад в Минске, началом улицы Притыцкого. Весь юг города до центра закрыт от Куршского залива портовыми предприятиями. Север города намного красивее, там нет промпредприятий и есть прямой выход к берегу моря через большой лес. Но Клайпеда — маленький город после Минска, мы быстро его изучили, и уже в нем просто скучно.

Однако Александр отметил, что самое главное и радостное — здесь есть море, которое дает «минимум два месяца бесплатной курортной жизни». За три года семья прошла пешком все балтийское побережье от Клайпеды до Латвии. А дети продолжают радоваться морю и смело открывают купальный сезон еще в мае, когда температура воды около 10 °C.

— Приблизительно через полгода после переезда в свою квартиру мы как-то поехали в лес на север города, набрали грибов, потом зашли на озеро Калоте (лит. Kalotes. — Прим. ред.), и в тот момент я осознал, как это все похоже на нашу Беларусь. В тот момент я ощутил, что это наш дом, эмоции были так близки к тем, что мы всей семьей испытывали в лесных походах в окрестностях Минска. Потом мы раз — вышли на берег моря, дети побежали собирать янтарь. В этот момент в голове произошел какой-то микровзрыв — так не может быть, что ты в лес пошел, а оказался на море. Всю нашу сознательную жизнь море было далекой, редко сбывающейся мечтой. Это, наверное, был первый момент нашего яркого счастья после отъезда из Беларуси. С тех пор Клайпеда — наш дом.

«Убеждаюсь, что выбрал одно из лучших мест в городе»

В 2015 году знакомый рассказал минчанину Андрею, что его коллега достаточно дешево купил квартиру в Лиепае в Латвии. У мужчины как раз были деньги, которыми он не знал, как распорядиться.

— До этого я бывал на пляжах Балтийского моря в Литве, Латвии, Польше. А поскольку Лиепая в прошлом была известным курортным городом, да и слова «недвижимость» и «Евросоюз» в одном предложении звучали привлекательно, я решил вложить деньги в покупку квартиры, — вспоминает Андрей.

Мужчина объяснил, что именно на Лиепае он остановился по нескольким причинам. Во-первых, это один из крупнейших городов Латвии. Во-вторых, он расположен на берегу моря, до него удобно добираться на машине из Минска — 5−6 часов пути (без учета прохождения границы).

— Я начал изучать предложения о продаже жилья от агентств недвижимости, также смотрел большой сайт, где продавали все, в том числе недвижимость. На тот момент был хороший выбор квартир в ценовом диапазоне, который я мог себе позволить.

Белорус выбрал в двух агентствах по 3−4 варианта жилья, расположенного вблизи моря, потом специально поехал в соседнюю страну на их осмотр. Все объекты удалось посмотреть за один день. В результате мужчина остановился на не требующей ремонта двушке, она была расположена в кирпичном доме советской постройки. Окна квартиры выходили на море.

На следующий день после просмотра Андрей заключил договор с продавцом и рассчитался с ним, также он сделал риелтору доверенность на совершение дальнейших необходимых действий. Документы и ключи от квартиры он забрал уже в свой сле дующий приезд в Латвию.

— За небольшую доплату прошлый хозяин оставил мне два дивана, холодильник и стиральную машину. Конечно, в квартире можно было бы сделать косметический ремонт, но я решил, что для нерегулярного проживания сойдет и так. За все, включая оформление, я заплатил около 11 000 евро.

Белорус бывает на Балтике наездами, всего выходит около трех месяцев в году. Дольше всего посещения получаются летом, также в разные сезоны он бывает в Лиепае по одной-две недели. В аренду двушку он не сдает, так что чаще квартира стоит закрытая. Хотя собеседник отметил, что часто иностранцы, которые также имеют недвижимость в городе, сдают ее студентам на время учебного года, а летом пользуются сами.

— За коммуналку летом я плачу около 30 евро в месяц (104 рубля), зимой — от 80 до 130 евро (278−452 рубля), это зависит от морозов. Я всегда оставляю минимальное отопление с помощью терморегуляторов. В период проживания за электричество платим около 60 евро в месяц, так как горячая вода в нашем доме у каждого своя, из бойлера. Также надо оплачивать налог на недвижимость, он около 50 евро в год (173 рубля).

Андрей говорит, что очень доволен тем, что купил жилье в Латвии. С каждым годом он убеждается, что выбрал одно из лучших мест в городе. Более того, вложение оказалось удачным, за прошедшие годы стоимость недвижимости подросла, например, сейчас риелтор предлагает выкупить квартиру за 30 000 евро.

— Если размышлять, где в Латвии лучше купить недвижимость, то для постоянного проживания я бы выбрал Ригу, но для отдыха Лиепая мне очень подходит. Пока что, к счастью, не приходилось пользоваться услугами полиции и здравоохранения, ни с чем другим проблем не было ни разу. Чтобы попасть в свою квартиру, приходится выкручиваться с визами так же, как и всем белорусам, мы уже открывали польскую и итальянскую.

«Гданьск — один из лучших городов в Польше»

В 2021 году Алексей приехал из Минска в польский Гданьск. Он не думал, что будет жить именно в этом городе, за него это сделал его наниматель — компания, которая предлагала ему вакансию, находилась именно там.

— Я бывал достаточно много раз в крупнейших городах Польши и считаю, что Гданьск обладает двумя неоспоримыми преимуществами: море и экология. Как выходец из страны без моря, я считаю своим обязательством жить на море «за себя и за того парня», — говорит мужчина.

У нашего героя была своя квартира в Новой Боровой. Сперва он сдавал жилье в аренду, а в 2022 году понял, что в Беларуси отсутствует неприкосновенность собственности, особенно если человек «позволил себе проявить несогласие с хунтой». По этой причине Алексей продал жилье в Минске и занялся поиском подходящей недвижимости в Гданьске.

Искать квартиру и оформлять кредит на ее покупку Алексею помогал «дорадца» (консультант. — Прим. ред.). Причем мужчина рассматривал только новое жилье. Довольно быстро он остановился на варианте, который смотрел самым первым, — квартире с «огрудкем» (небольшим садиком. — Прим. ред.).

— Площадь квартиры — 54 «квадрата», в ней две спальни и гостиная, совмещенная с кухней. У нее угловое расположение, поэтому «огрудек» большой, занимает 74 «квадрата». Есть парковочное место на улице. Стоимость жилья — 456 000 злотых (около 371,1 тыс. рублей).

Половину стоимости жилья Алексей внес своими средствами, на оставшуюся часть брал кредит. Мужчине удалось вписаться в программу льготного кредитования, поэтому выплаты у него достаточно подъемные — около 1500−1800 злотых (около 1220−1464 рублей) в месяц. Также примерно 800 злотых (651 рубль) у него уходит за коммунальные услуги.

— Квартира была без ремонта, но отмечу, что ее состояние выгодно отличалось от аналогичного в Беларуси: пол и стены были ровные, электрика разведена (хоть и весьма скромно). Ремонт в жилье делали парни из Беларуси. В этом феврале я уже заселился.

Алексей признался, что считает Гданьск одним из лучших городов в Польше. Говорит, что выбрать его для жизни было правильным решением. Правда, на море он практически не бывает — больше любит «серьезные» путешествия с большой подготовкой, а вот обычные прогулки ему не по душе.

— Трудно сказать, буду ли я возвращаться обратно в Беларусь. Экономического смысла в этом я не вижу, с точки зрения поднятия страны моя профессия тоже ни о чем. Собственности на родине у меня не осталось, семья тут, многие друзья и знакомые тоже. Не могу однозначно сказать, что не вернусь, но скорее нет, чем да. Но ездить, разумеется буду.

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