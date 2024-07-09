Politico: Тактика Орбана может обернуться и против него самого 3 9.07.2024, 17:48

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Венгрию могут лишить главенства в Евросовете.

Сразу после того, как Венгрия получила председательство в Евросовете, ее скандальный премьер-министр Виктор Орбан развил очень бурную внешнеполитическую деятельность. Он посетил, в частности, Киев, Москву и Пекин, прикрываясь якобы намерениями завершить войну. Его сомнительные усилия вызвали острое неприятие в ЕС.

Об этом говорится в статье Politico.

«Лидеры Европы закатывают глаза из-за гиперактивности Орбана. Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель раскритиковали венгерского лидера, который своими действиями разжигает скандал в Брюсселе», - говорится в статье.

Особенно сильно Европу возмутила поездка Орбана к кровавому российскому диктатору Владимиру Путину, который два с половиной года ведет кровопролитную войны против Украины и не собирается останавливаться. Спустя пару дней после отбытия из Москвы венгерского лидера Путин цинично нанес ракетный удар по детской больнице в Киеве и другим гражданским целям в Украине, убив десятки украинцев.

Источники в ЕС утверждают, что поступок Орбана «убил» председательство Венгрии. Государства-члены блока очень им раздражены.

«С такими встречами (имеются в виду переговоры Орбана с Путиным - ред.) председательства заканчиваются, не успев начаться», - сообщил Politico один из источников.

Издание утверждает, что такая активность Орбана может объясняться провалом его партии на минувших парламентских выборах. Премьер Венгрии пытается усилить свои позиции и заручиться новыми союзниками, чтобы удержаться в кресле.

«Тактика Орбана может обернуться и против него самого. Послы ЕС намерены обсудить его недавние поездки на встрече в среду (10 июля - ред.) в Брюсселе, это является первым признаком того, что официальные лица ЕС могут перейти от одних только публичных осуждений к конкретным действиям по ограничению президентства Будапешта», - говорится в статье.

Причиной лишения Венгрии председательства может стать то, что Орбан в ходе своих скандальных поездок представлял не свою страну, а ЕС. Лидерам Евросоюза приходилось оправдываться и подчеркивать непричастность к поступкам венгерского премьера.

Неприятие в отношении Венгрии продолжает расти, в том числе, из-за того, что она продолжает блокировать финансовую помощь Украине.

У Евросоюза есть механизмы, которые позволяют лишить Венгрию председательства. Пойдут ли на это лидеры ЕС, или ограничатся последним предупреждением Орбану, пока неизвестно. Чтобы отнять статус у Будапешта, потребуется ⅘ голосов в Евросовете.

«Орбан, со своей стороны, не проявляет никаких признаков того, что готов прислушаться к призывам Брюсселя к сдержанности», - пишет Politico.

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