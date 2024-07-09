В Россию не пропустили две партии ягод из Беларуси

В Россию не пропустили две партии ягод из Беларуси2
- 9.07.2024, 17:57
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Автомобили с грузом передали специалистам Россельхознадзора.
Смоленские таможенники пресекли ввоз из Беларуси в Россию двух партий свежих ягод. Как рассказали Office Life представители таможни, речь идет о подкарантинной продукции, которую пытались ввезти с нарушением действующих норм.
Представители Смоленской таможни сообщили, что два автомобиля с ягодами остановили на федеральной автодороге М-1 Беларусь в районе н. п. Красная горка Краснинского района Смоленской области.
По сопроводительным документам, в одной машине везли тонну свежих ягод крыжовника, малины и красной смородины, а в другой — тонну свежих ягод малины.
Проверка показала, что нет отметок о прохождении фитосанитарного контроля и не соблюден температурный режим. Кроме того, в каждом из автомобилей ягод перевозили в полтора раза больше, чем указано в сертификатах. В итоге представители таможни решили, что предъявленные сертификаты не могут служить подтверждением отсутствия заражения различными многочисленными вредителями и тяжелыми заболеваниями всей продукции, а также ее безопасности и качества для конечного потребителя.
Автомобили с грузом передали специалистам Россельхознадзора для дополнительной проверки, уточнил начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.