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В Россию не пропустили две партии ягод из Беларуси

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  • 9.07.2024, 17:57
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В Россию не пропустили две партии ягод из Беларуси

Автомобили с грузом передали специалистам Россельхознадзора.

Смоленские таможенники пресекли ввоз из Беларуси в Россию двух партий свежих ягод. Как рассказали Office Life представители таможни, речь идет о подкарантинной продукции, которую пытались ввезти с нарушением действующих норм.

Представители Смоленской таможни сообщили, что два автомобиля с ягодами остановили на федеральной автодороге М-1 Беларусь в районе н. п. Красная горка Краснинского района Смоленской области.

По сопроводительным документам, в одной машине везли тонну свежих ягод крыжовника, малины и красной смородины, а в другой — тонну свежих ягод малины.

Проверка показала, что нет отметок о прохождении фитосанитарного контроля и не соблюден температурный режим. Кроме того, в каждом из автомобилей ягод перевозили в полтора раза больше, чем указано в сертификатах. В итоге представители таможни решили, что предъявленные сертификаты не могут служить подтверждением отсутствия заражения различными многочисленными вредителями и тяжелыми заболеваниями всей продукции, а также ее безопасности и качества  для конечного потребителя.

Автомобили с грузом передали специалистам Россельхознадзора для дополнительной проверки, уточнил начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.

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