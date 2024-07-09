Белорус подобрал чужой кошелек на пешеходном переходе и пошел тратить деньги 1 9.07.2024, 18:12

2,308

Что было дальше.

В милицию обратился минчанин с заявлением о пропаже кошелька с деньгами. По записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что потерпевший уронил кошелек на улице, переходя дорогу по пешеходному переходу. Вот только там кошелек лежать долго не стал, его подхватил другой пешеход. Но вместо того, чтобы чуток ускориться и вернуть владельцу, задумал кое-что иное.

Сотрудники установили личность и задержали 48-летнего жителя столицы, забравшего чужое имущество. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 500 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.

Если вы нашли чужой кошелек и осознаете, что владелец может за ним вернуться (например, кошелек лежит на скамейке, у кассы банка, на столике в кафе), то, если заберете чужую вещь себе, наступает ответственность по статье 205 УК («Кража»).

Будет считаться, что вы украли, а не нашли бесхозный кошелек, если:

не предприняли меры по немедленному установлению владельца имущества (не привлекли внимание окружающих и т. д.);

не заявили о находке представителю владельца помещения или транспортного средства, где она обнаружена;

если попытались незаметно завладеть вещью (тихонечко закинули найденный кошелек себе в сумку, например);

имея реальную возможность установить личность потерявшего (по документам или банковской карточке в кошельке и т. п.), не пытались вернуть найденное.

Все это — признаки наличия умысла на кражу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com