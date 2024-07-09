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Автобус МАЗ снова задымился

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  • 9.07.2024, 18:29
Автобус МАЗ снова задымился

На этот раз в Казани.

В Казани задымился городской автобус производства МАЗ.

Случилось это на остановке общественного транспорта. Изначально местные СМИ сообщали о пожаре, на место выехал расчет спасателей.

Однако в МЧС информацию о пожаре опровергли. В ведомстве заявили, что в белорусском автобусе перегрелись и задымились тормозные колодки.

За последние два года случаи возгораний автобусов производства МАЗ в Беларуси и России резко участились. В результате продажи автобусов на российском рынке упали.

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