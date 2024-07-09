Суд в Москве заочно арестовал вдову Навального 9.07.2024, 18:40

Юлия Навальная

Ей грозит до шести лет колонии.

Басманный суд Москвы избрал заочный арест в отношении вдовы российского политика Алексея Навального, Юлии Навальной, по делу об участии в «экстремистском» сообществе.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Навальной Ю.Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе). Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — сообщили в пресс-службе суда. По данной статье ей грозит до шести лет колонии.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ или задержания на территории России.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики более получаса пытались его реанимировать, но не смогли спасти ему жизнь. Тело политика больше недели не отдавали родным и требовали от матери Навального отказаться от публичных похорон, однако она не пошла на сделку с властями, и они уступили.

1 марта Навальный был похоронен в Москве на Борисовском кладбище.

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