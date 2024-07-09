Польша попросит у союзников по НАТО подкрепление для охраны границы с Беларусью
- 9.07.2024, 18:49
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Варшава ожидает поддержки от стран с богатым опытом борьбы с нелегальной миграцией.
Польша попросит у союзников по НАТО отправить своих полицейских для помощи в охране границы с Беларусью. Об этом сообщила радиостанция RMF24.
По имеющейся информации, прежде всего Варшава ожидает поддержки от Греции, Испании и Италии — в связи с тем, что у этих стран богатый опыт борьбы с нелегальной миграцией.
Раньше все три государства отказывали Польше в этом в связи с позицией предыдущего польского правительства. Оно не оказывало своевременную помощь этим странам в ходе наплыва мигрантов из Африки, поясняет RMF24.
Кроме того, польские власти планируют в ближайшие дни вдвое увеличить количество военной жандармерии на границе с Беларусью. По данным радиостанции, с 24 июня там несут службу около 100 сотрудников военной полиции.
Сейчас польско-белорусскую границу охраняют 6 тысяч военнослужащих, а также 1,5 тысячи пограничников и сотрудников полиции.