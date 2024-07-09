В чемпионате Беларуси по хоккею будет играть клуб из Смоленска 1 9.07.2024, 19:01

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На исторической родине решил играть «Славутич».

Российский клуб «Славутич» из Смоленска будет играть в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея.

«Славутич» был создан в 2010 году. В 2014-м команда планировала заявиться в белорусский чемпионат, но тогда этого так и не произошло. Однако в декабре 2023-го смоленский клуб все же подал заявку на участие в чемпионате нашей страны.

Всего в экстралиге в новом сезоне будет участвовать 14 команд.

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