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Украинские пограничники получили от США катера Metal Shark

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  • 9.07.2024, 19:06
  • 2,772
Украинские пограничники получили от США катера Metal Shark

Что о них известно.

Соединенные Штаты Америки передали для Морохранения Госпогранслужбы Украины скоростные катера Metal Shark. Их уже используют для защиты на морском и речном участках границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отметили в ведомстве, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их маневренными, скоростными и эргономичными.

Пограничники уже используют их на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают к обеспечению складской безопасности морского коридора в Черном море.

Заметим, точный тип катеров не указан, но судя по опубликованным фото Украина получила Metal Shark 45 Defiant. Эти катера имеют цельноалюминиевую конструкцию, а длина их корпуса составляет 13,8 метров, ширина – 4,6 метров. Катера могут развивать скорость 35-40 узлов.

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