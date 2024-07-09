Украинские пограничники получили от США катера Metal Shark

Украинские пограничники получили от США катера Metal Shark1
- 9.07.2024, 19:06
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Что о них известно.
Соединенные Штаты Америки передали для Морохранения Госпогранслужбы Украины скоростные катера Metal Shark. Их уже используют для защиты на морском и речном участках границы.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Как отметили в ведомстве, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их маневренными, скоростными и эргономичными.
Пограничники уже используют их на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают к обеспечению складской безопасности морского коридора в Черном море.
Заметим, точный тип катеров не указан, но судя по опубликованным фото Украина получила Metal Shark 45 Defiant. Эти катера имеют цельноалюминиевую конструкцию, а длина их корпуса составляет 13,8 метров, ширина – 4,6 метров. Катера могут развивать скорость 35-40 узлов.