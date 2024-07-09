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В Минске электрокару на российских номерах понадобилось сразу два места, чтобы зарядиться

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  • 9.07.2024, 19:31
  • 3,422
В Минске электрокару на российских номерах понадобилось сразу два места, чтобы зарядиться

Фотофакт.

У некоторых электромобилей очень мощные батареи, требующие много энергии. Но вряд ли ее нужно столько, чтобы занимать сразу два места на стоянке.

Фотографии опубликовал читатель «Онлайнера». Они сняты на проспекте Независимости в районе микрорайона Уручье. «Впервые вижу, чтобы так ставили авто на зарядку, — написал автор снимков. — Занять сразу два места!»

Стоит отметить, что у Volkswagen российские номера. Возможно, владелец просто не разобрался в правилах белорусской парковки?

Еще одним похожим случаем поделился другой очевидец. На улице Энгельса возле Дворца Республики кто-то поставил Nissan поперек, заняв два парковочных места. «И так с парковкой беда там, — пояснил читатель. — Так еще и подобные эгоисты попадаются».

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