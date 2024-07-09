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Белорусы стали чаще летать на отдых в ОАЭ

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  • 9.07.2024, 19:53
Белорусы стали чаще летать на отдых в ОАЭ

Наши соотечественники предпочитают Шарджу.

По сравнению с прошлым годом, граждане Беларуси стали вдвое чаще посещать Объединенные Арабские Эмираты, а именно — Шарджу, сообщает Республиканский союз туристических организаций со ссылкой на представителей сферы туризма Шарджи.

В ходе презентации они сообщили, что Беларусь находится на третьем месте по количеству туристов, посещающих Шарджу из стран СНГ. Первое заняла Россия, а второе — Казахстан.

По темпам прироста посещений наша страна занимает первое место. Например, по сравнению с прошлым годом поток туристов из Беларуси в этот арабский эмират повысился на 50 % и теперь он составляет 15 тысяч, что довольно большая цифра для белорусского рынка.

По мнению экспертов, интерес к направлению у белорусов вызван тем, что Шарджа расположена в центре страны, отсюда можно добраться в другие эмираты и посмотреть достопримечательности. Среди других преимуществ: наличие своего аэропорта, возможность комбинированного отдыха (пляж и экскурсионные программы).

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