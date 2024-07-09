В Беларуси впервые провели сложнейшую хирургическую операцию
- 9.07.2024, 20:13
Пациента выписали на 10-е сутки после операции.
Белорусские врачи впервые провели очень сложную операцию на поджелудочной железе и чревных сосудах. К ней медики готовились несколько месяцев, сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.
Операцию проводили в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Ее делала целая бригада медиков, в которую вошли замдиректора центра Алексей Щерба, заведующий отделением портальной гипертензии Леонид Кирковский, глава отделения микрососудистой хирургии Дмитрий Ладутько, Наталья Егорова — анестезиолог-реаниматолог, а также врач отделения портальной гипертензии Максим Василенко.
Медики выполнили резекцию поджелудочной железы с селезенкой, чревным стволом и сосудами, которые кровоснабжают печень и желудок.
Сложность операции была в том, что патологический процесс был расположен на аорте и чревном стволе, а также у пациента были дополнительные печеночные артерии.
По словам Алексея Щербы, такая операция — это «вершина совокупного опыта и знаний в хирургии поджелудочной железы, трансплантации органов, сосудистых аллографтов и микрососудистой хирургии даже для топового хирургического центра Европы и США».
Пациента выписали на 10-е сутки после операции. Сейчас его состояние удовлетворительное.