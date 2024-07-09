В Беларуси впервые провели сложнейшую хирургическую операцию 9.07.2024, 20:13

Пациента выписали на 10-е сутки после операции.

Белорусские врачи впервые провели очень сложную операцию на поджелудочной железе и чревных сосудах. К ней медики готовились несколько месяцев, сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Операцию проводили в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Ее делала целая бригада медиков, в которую вошли замдиректора центра Алексей Щерба, заведующий отделением портальной гипертензии Леонид Кирковский, глава отделения микрососудистой хирургии Дмитрий Ладутько, Наталья Егорова — анестезиолог-реаниматолог, а также врач отделения портальной гипертензии Максим Василенко.

Медики выполнили резекцию поджелудочной железы с селезенкой, чревным стволом и сосудами, которые кровоснабжают печень и желудок.

Сложность операции была в том, что патологический процесс был расположен на аорте и чревном стволе, а также у пациента были дополнительные печеночные артерии.

По словам Алексея Щербы, такая операция — это «вершина совокупного опыта и знаний в хирургии поджелудочной железы, трансплантации органов, сосудистых аллографтов и микрососудистой хирургии даже для топового хирургического центра Европы и США».

Пациента выписали на 10-е сутки после операции. Сейчас его состояние удовлетворительное.

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