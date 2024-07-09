В правительстве Австрии проверят возможность расторжения контракта с «Газпромом» 2 9.07.2024, 20:27

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Министерство защиты климата Австрии создало специальную комиссию.

Министерство защиты климата Австрии создало комиссию, которая должна изучить контракт энергетической компании OMV с российским «Газпромом» – который продлили в 2018 году до 2040-го – и определить, можно ли его досрочно прекратить.

Об этом сообщает Kurier.

Как пояснила австрийская министр климата Леонор Гевесслер, комиссия должна расследовать, существует ли способ выйти из контракта с «Газпромом» и проанализирует политические обстоятельства продления действия контракта в 2018 году.

Комиссию возглавят бывший председатель Верховного суда Ирмгард Грисс и профессор Андреас Клетечка. Первые результаты должны быть известны осенью, а окончательный отчет – до конца года.

По словам Гевесслер, «продление контракта в 2018 году было ошибкой», а его содержание до сих пор известно только OMV, поскольку это частная компания. В рамках расследования отдельные члены комиссии смогут получить доступ к тексту договоренности с «Газпромом».

Контракт между OMV и «Газпромом» продлили на двенадцать лет – с 2028 по 2040 год – в присутствии тогдашнего канцлера Австрии Себастьяна Курца и Владимира Путина. Публично известно лишь, что OMV обязана платить «Газпрому» за поставленный газ, даже если он ей не нужен.

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