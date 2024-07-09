В Беларуси грибнику удалось спастить от медведя в лесу 7 9.07.2024, 20:36

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Мужчина около 3,5 часов просидел на дереве.

В TikTok стало популярным видео грибника, в котором он залез на дерево, чтобы спасти себя от нападения медведя. Это произошло недалеко от Сморгони. Белорус позже записал еще одно видео, в котором рассказал, чем закончилась вся эта история, и как ему удалось спастить.

Первое видео, в котором грибник спасался от медведя возле деревни Старая Рудня, взбудоражило интернет-пользователей и стало вирусным. Мужчина забрался на дерево, чтобы животное его не достало. Однако, как тогда закончилась история, было неизвестно, потому что батарея на телефоне грибника начала садиться.

Пользователи сети разделились во мнении: кто-то посчитал, что видео — это постановка, потому что не было видно медведя, а кто-то всерьез обеспокоился состоянием героя ролика, потому что он не отвечал на комментарии и больше после этого не публиковал никаких роликов. Через некоторое время он все-таки, появился в TikTok и рассказал, чем закончилась та лесная история.

«Выжил я, все нормально. Приехали и спасли меня. Успел дядьке скинуть геолокацию, оставалось четыре процента зарядки батареи», — рассказал мужчина.

По словам грибника, ему пришлось просидеть на дереве в ожидании спасения примерно 3,5 часа. После чего за ним приехали отец, дядя и два друга с вилами.

Домой он возвращался босиком, потому что свою обувь бросал в медведя, пытаясь его отвлечь. Медведя, мужчина, все-таки, заснял и показал в своем новом ролике.

Сейчас герой видео много времени проводит на своей даче, которая с 3 сторон окружена лесом, и шорохи в лесу у него вызывают небольшой страх. Также он уже не ходит в лес один, а только со своим отцом.

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