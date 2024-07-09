Макрон: Против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия

Макрон: Против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия14
- 9.07.2024, 20:38
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Президент Франции отметил «решительное противодействие» этих двух стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита, посвященного 75-й годовщине НАТО, заявил, что США и Германия являются главными противниками вступления Украины в Альянс. Его цитирует агентство dpa.
Макрон отметил «решительное противодействие» этих двух стран приглашению Украины в Альянс. При этом он подчеркнул, что в конечном итоге это будет решение союзников – пригласить Украину вступить в НАТО.
Президент Франции также напомнил, что украинцы были очень раздражены из-за отсутствия приглашения на предыдущем саммите НАТО в литовском Вильнюсе. Он отметил, что сценарий Вашингтонского саммита, вероятно, будет таким же.