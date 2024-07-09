Макрон: Против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия 14 9.07.2024, 20:38

4,612

Эммануэль Макрон

Президент Франции отметил «решительное противодействие» этих двух стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита, посвященного 75-й годовщине НАТО, заявил, что США и Германия являются главными противниками вступления Украины в Альянс. Его цитирует агентство dpa.

Макрон отметил «решительное противодействие» этих двух стран приглашению Украины в Альянс. При этом он подчеркнул, что в конечном итоге это будет решение союзников – пригласить Украину вступить в НАТО.

Президент Франции также напомнил, что украинцы были очень раздражены из-за отсутствия приглашения на предыдущем саммите НАТО в литовском Вильнюсе. Он отметил, что сценарий Вашингтонского саммита, вероятно, будет таким же.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com