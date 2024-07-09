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Польша усилит свою армию БТР Rosomak

  • 9.07.2024, 21:19
Польша усилит свою армию БТР Rosomak

Варшава заключила контракт на 659 млн долларов.

Польша заказала для своей армии 58 бронетранспортеров Rosomak с боевыми модулями ZSSW-30.

Об этом сообщает Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

Стоимость контракта составляет около 2,6 млрд злотых, это около 659 млн долларов. Однако поставки будут осуществляться в 2026-2027 годах. В контракт также включен логистический пакет, содержащий запасные части.

Бронетранспортер предназначен для борьбы с бронированными целями и фортификационными постройками врага, а также для огневой поддержки подразделений во время боев.

Что касается боевого модуля ZSSW-30, то он оснащен 30-мм автоматической пушкой Mk.44S, использующей программируемые боеприпасы. Также он имеет спаренную пусковую установку противотанкового ракетного комплекса Spike-LR.

Дистанционно управляемый комплекс оснащен автоматизированной системой управления огнем от WB Electronics, польскими стабилизированными прицелами PCO с тепловизионными камерами, лазерным дальномером и системой активной защиты SSP-1 Obra.

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