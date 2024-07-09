Белорусы заработали более 1 млн рублей на криптовалюте 9.07.2024, 21:27

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Но их задержали.

В Бресте правоохранители выявили факты незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом криптовалюты, пишет телеграм-канал МВД Беларуси.

Операцию провели сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины совместно с коллегами из Ленинского РОВД областного центра.

По информации МВД, преступниками оказались мужчины 26 и 38 лет, которые были посредниками в сделках на специализированных биржах. Так они обналичивали и конвертировали, в том числе, деньги, похищенные у белорусских граждан.

Суммарно нелегальный оборот одного из них составил примерно 12 тысяч рублей, а второго — больше 1 млн рублей.

На мужчин уже составили протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. По статье им грозит большой штраф, а вся изъятая криптовалюта и прошедшая через криптокошельки сумма будет обращена в доход государства.

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