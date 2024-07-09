Глава МИД Чехии: Убийцы, которые нападают на детей в больницах — это мусор человечества

Глава МИД Чехии: Убийцы, которые нападают на детей в больницах — это мусор человечества5
- 9.07.2024, 21:31
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Ян Липовский приказал вызвать к себе посла РФ и передал ему протест в Москву.
После вчерашнего российского ракетного удара по детской больнице «Ахматдет» министр иностранных дел Чехии Ян Липовский приказал вызвать к себе посла России Александра Змеевского и передал через него свой совсем не дипломатический протест в Москву.
«Убийцы, которые нападают на детей в больницах — это мусор человечества. Пусть передаст это в Москву», — написал министр в соцсети X.