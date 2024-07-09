УКС предложил очередникам без направлений квартиры в новостройке 9.07.2024, 22:02

2,378

Сколько стоит «квадрат» от госзастройщика?

УКС Советского района приступил к строительству нового дома для нуждающихся. Многоэтажка вырастет на месте производственных построек «Ремавтодора», в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Информация об этом появилась сегодня в газете «Минский курьер», передает «Онлайнер».

В новостройке от УКСа будет три подъезда на 90 квартир. Первый этаж в нем отдадут под коммерческие «квадраты». Для жильцов предусмотрена парковка на 92 места, а также велогараж и места для хранения велосипедов.

Сам дом возведут из монолита, перегородки — из керамического кирпича. Наружные стены надземной части будут из блоков ячеистого бетона со сплошным утеплением. В доме по проекту предусмотрены студии, а также квартиры с кухнями-гостиными. Высота потолков в них — 2,65 метра. Жилье будут сдавать без финишной отделки, но со стяжкой на полу и штукатуркой на стенах.

Минчанам, которые состоят на учете нуждающихся без направлений, предлагают следующие варианты квартир:

6 однушек площадью от 47 до 60 квадратных метров;

8 двушек площадью от 61 до 79 квадратных метров;

6 трешек площадью от 75 до 105 квадратных метров.

Все они находятся на 7-м и 8-м этажах.

Стоимость «квадрата» в новостройке госзастройщик оценил в 3777 рублей, или около $1180 по курсу.

Таким образом, самая компактная однушка обойдется около $55 тысяч, двушка порядка $70 тысяч по курсу.

Для того чтобы вступить в долевку, нужно сделать первый взнос в размере 20% от стоимости. Выплату остальной суммы можно раскинуть до ноября 2025 года. Подписать договор долевого строительства можно с 16 июля в офисе УКСа Советского района. При себе нужно иметь паспорт, справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях Минска либо справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы в Минске.

Напомним, строить дом начали в конце июня, сдать объект городу планируют во втором квартале 2025-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com