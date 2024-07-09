УКС предложил очередникам без направлений квартиры в новостройке
- 9.07.2024, 22:02
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Сколько стоит «квадрат» от госзастройщика?
УКС Советского района приступил к строительству нового дома для нуждающихся. Многоэтажка вырастет на месте производственных построек «Ремавтодора», в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Информация об этом появилась сегодня в газете «Минский курьер», передает «Онлайнер».
В новостройке от УКСа будет три подъезда на 90 квартир. Первый этаж в нем отдадут под коммерческие «квадраты». Для жильцов предусмотрена парковка на 92 места, а также велогараж и места для хранения велосипедов.
Сам дом возведут из монолита, перегородки — из керамического кирпича. Наружные стены надземной части будут из блоков ячеистого бетона со сплошным утеплением. В доме по проекту предусмотрены студии, а также квартиры с кухнями-гостиными. Высота потолков в них — 2,65 метра. Жилье будут сдавать без финишной отделки, но со стяжкой на полу и штукатуркой на стенах.
Минчанам, которые состоят на учете нуждающихся без направлений, предлагают следующие варианты квартир:
6 однушек площадью от 47 до 60 квадратных метров;
8 двушек площадью от 61 до 79 квадратных метров;
6 трешек площадью от 75 до 105 квадратных метров.
Все они находятся на 7-м и 8-м этажах.
Стоимость «квадрата» в новостройке госзастройщик оценил в 3777 рублей, или около $1180 по курсу.
Таким образом, самая компактная однушка обойдется около $55 тысяч, двушка порядка $70 тысяч по курсу.
Для того чтобы вступить в долевку, нужно сделать первый взнос в размере 20% от стоимости. Выплату остальной суммы можно раскинуть до ноября 2025 года. Подписать договор долевого строительства можно с 16 июля в офисе УКСа Советского района. При себе нужно иметь паспорт, справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях Минска либо справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы в Минске.
Напомним, строить дом начали в конце июня, сдать объект городу планируют во втором квартале 2025-го.