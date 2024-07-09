Белорусов обманывают на рынках

Белорусов обманывают на рынках7
- 9.07.2024, 22:25
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Контролеры нашли свинцовые грузики.
Специалисты Комитета госконтроля (КГК), как и обещали, отправились на рейды по рынкам.
Ожидаемо, что после таких проверок вскрывается ряд проблем. Как сообщается в эфире «Беларусь 1», среди них и завышение цен, и продажа продуктов без документов, а также ненадлежащие условия хранения.
Первый раз контролеры обычно лишь выписывают предупреждение о нарушении. А вот если урок не усвоить, можно нарваться и на штраф.
У одного продавца рядом с товаром не нашли ценники, другой будто принципиально не хочет покупать поддон. А продает мясо.
«У вас нет денег купить поддон? Мы к вам уже приходили. Это не говорит о том, что вы не должны исправлять наши замечания», – интересуется замначальника отдела КГК Татьяна Самохина.
По ее словам, из сотни тех, кто стоит за прилавком, нарушения найдут у одного-двух. Однако не без этого. К тому же многие недочеты можно исправить за считанные минуты.
Сделали замечание и продавцу, который намеренно заложил фруктами и овощами прилавок. И вроде бы это хорошо, ведь ассортимент большой, глаз радуется. Но вот весов не видно – а так и до обмана недалеко.
Самохина рассказала и о случае, когда на одном из торговых мест, где продавали колбасу, нашла свинцовые грузики. Они лежали недалеко от весов и «спасали» в удобный для нарушителя момент. Первый – весом 222 г, еще три груза были по 102, 70 и 50 г.
На одном из столичных рынков продавец предъявил контролерам документы на черешню за январь прошлого года. Откуда свежая поставка – еще предстоит выяснить.
На другой точке нашли четырехкратное завышение цен на персики и троекратное – на нектарины. Нередко ценник необоснованно взлетает и на томаты. Проверки Комитета госконтроля продолжатся.