Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО2
- 9.07.2024, 22:33
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Саммит стартует сегодня.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в юбилейном саммите НАТО. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.
«Сейчас – Вашингтон. Сегодня начинается саммит НАТО. Бьемся за большее количество противовоздушной обороны для Украины. Я уверен, что будет. Бьемся за большее количество самолетов. F-16. Боремся, чтобы были. Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины – а это оружие и финансы, политическая поддержка», — заявил Зеленский.
Глава государства отметил, что Украина «бьется» за дополнительные гарантии безопасности в виде оружия, финансов и политической поддержки и необходимые решительные действия Америки и Европы – то, что укрепит украинских военных. Он подчеркнул, что всегда делает и будет делать все, чтобы российский террор проиграл.
«И это нужно не только нашему государству – это всем нужно, буквально каждому партнеру, всем народам», — сказал он.