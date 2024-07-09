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Тайвань пожертвовал «Охматдету» $200 000 после российской атаки

  • 9.07.2024, 22:54
Тайвань пожертвовал «Охматдету» $200 000 после российской атаки

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Тайвань предоставил больнице около $1 млн.

Тайвань выделил $200 000 детской больнице «Охматдет», которая 8 июля была повреждена в результате российской ракетной атаки. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Тайваня.

Как отметили в ведомстве, Тайвань решительно осуждает зверства России с атаками на больницы и убийства детей.

По информации МИД самоуправляющегося острова, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Тайвань предоставил «Охматдету» около $1 млн на приобретение медицинского и другого оборудования.

«Министерство иностранных дел объявило о пожертвовании в размере $200 000 на закупку необходимых больнице медицинских материалов и будет продолжать оказывать необходимую помощь», – говорится в сообщении.

МИД Тайваня в очередной раз призвал Россию уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, как можно быстрее прекратить агрессию и восстановить мир.

Тайвань будет продолжать выполнять свои обязанности как член международного сообщества, сотрудничать со странами с похожими идеалами и защищать универсальные ценности демократии, свободы, верховенства права и прав человека, говорится в заявлении.

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