Главный ветврач колхоза попался на взятках, когда отбывал наказание за сокрытие падежа скота 9.07.2024, 23:46

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Что решил суд.

Главный ветеринарный врач одного из сельхозпредприятий Берестовицкого района брал взятки во время отбытия наказания по другому приговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что 39-летний мужчина в 2023 году был приговорен к исправительным работам за сокрытие падежа крупного рогатого скота. В 2023–2024 годах, отбывая наказание, он получал от представителя коммерческого предприятия взятки в сумме более 10 тыс. рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том числе за продолжение сотрудничества с частной компанией по закупке кормовых добавок для телят.

В отношении ветврача возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (Получение взяток).

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 330 базовых величин (13,2 тыс. рублей) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

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