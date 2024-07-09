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Главный ветврач колхоза попался на взятках, когда отбывал наказание за сокрытие падежа скота

  • 9.07.2024, 23:46
  • 1,390
Главный ветврач колхоза попался на взятках, когда отбывал наказание за сокрытие падежа скота

Что решил суд.

Главный ветеринарный врач одного из сельхозпредприятий Берестовицкого района брал взятки во время отбытия наказания по другому приговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что 39-летний мужчина в 2023 году был приговорен к исправительным работам за сокрытие падежа крупного рогатого скота. В 2023–2024 годах, отбывая наказание, он получал от представителя коммерческого предприятия взятки в сумме более 10 тыс. рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том числе за продолжение сотрудничества с частной компанией по закупке кормовых добавок для телят.

В отношении ветврача возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (Получение взяток).

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 330 базовых величин (13,2 тыс. рублей) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

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