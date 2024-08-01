Свободные спортсмены встретятся с белорусами в Сопоте 1.08.2024, 14:28

Встреча состоится 3 августа в 16:00.

В рамках спортивно-образовательного лагеря «Baltic Summer camp», который проводят свободные спортсмены в польском Сопоте, состоится волейбольный турнир и встреча с белорусами.

Об этом в «Фейсбуке» рассказала многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя:

«Приглашаем всех желающих принять участие и поболеть за команды. Место проведения — Сопот, пляж №34. Время старта — 10.00».

Затем состоится встреча со свободными спортсменами. В ней примут участие трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, экс генеральный менеджер национальной сборной по хоккею Святослав Киселев, а также специальный гость и модератор встречи — главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Главные темы встречи — участие белорусских спортсменов в Олимпиаде, перспективы белорусского спорта, эмиграция и боль белорусов.

Встреча пройдет в Сопоте 3 августа в 16.00 по адресу Jacka Malczewskiego 21, 81-817.

Предварительная регистрация обязательна, места ограничены. Александра Герасименя просит участников написать ей в личные сообщения в «Фейсбуке».

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