Ученые выяснили, почему люди изменяют своим партнерам 1.08.2024, 15:06

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С мужчинами ситуация более понятная.

Психологи давно интересуются вопросом, почему люди изменяют. Недавнее исследование, проведенное учеными из 19 стран, показало, что в случае с мужчинами причины измен более понятны, чем с женщинами.

Исследование опубликовано в журнале Evolution and Human Behavior.

Измена может стать одним из самых травмирующих жизненных опытов, и для того, кто совершил ее, это также рискованно, так как он может потерять не только отношения, но и уважение общества. При этом исследования показывают, что изменщики часто испытывают меньше вины, чем ожидалось.

Ведущий автор исследования, доктор философии из Мельбурнского университета Макен Мерфи, объясняет, что хотя мужская неверность обычно объясняется стремлением к увеличению количества потомства, причины женской неверности остаются предметом споров. Исследователи полагают, что наличие нескольких сексуальных партнеров у мужчин объясняется желанием иметь больше детей, даже в эпоху контрацептивов.

В исследовании участвовали 254 гетеросексуальных цисгендерных мужчин и женщин, представляющих разные страны и культуры. Участников опросили о причинах их измен и оценили их физическое, личное и родительское влечение к основному партнеру и партнеру по интрижке. Женщины в исследовании чаще находили своих партнеров по интрижке физически привлекательнее, а основных партнеров — более привлекательными в родительском плане. Это подтверждает теорию «стратегического дуализма», согласно которой женщины могут искать «хорошие гены» вне отношений, оставаясь с партнером, которого считают хорошим отцом.

Неожиданным открытием стало то, что мужчины также демонстрировали подобные закономерности, отдавая приоритет физическому влечению в партнерах по интрижке и родительским способностям в основных партнерах. Мотивы женщин для измен включали поиск новизны, неудовлетворенность основным партнером и месть. Количественные данные показали, что женщины редко изменяли с целью найти нового долгосрочного партнера.

Авторы исследования призывают с осторожностью интерпретировать данные, учитывая, что не все участники могут честно сообщать о своих мотивах. Исследование также не учитывало наличие детей у участников, что могло повлиять на их решения. В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что нет простых объяснений неверности, и люди изменяют по различным причинам, соответствующим разным эволюционным гипотезам.

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