Историк: Лукашенко отравили «Новичком» 11 1.08.2024, 15:37

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С этим связаны изменения в его внешности.

Украинский историк Александр Палий считает, что белорусского диктатора Лукашенко отравили «Новичком». За этим якобы стоят российские спецслужбы.

«Смотря на стремительные пертурбации, мимикрию, изменение внешности Лукашенко, закрадывается подозрение, что «Новичок» уже введен и начал действовать. Для того в Кремле и существует «отравительная лабаратория», которая травит и «гульфиковые части», и все другое», — рассказал Палий на своем Youtube-канале.

Отметим, российские СМИ опубликовали фото со встречи Путина и Лукашенко на Валааме. На них у белорусского диктаторы видны явные проблемы с лишним весом.

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