Самолет Трампа аварийно приземлился по пути в Монтану 10.08.2024, 8:05

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Из-за технических проблем.

Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил аварийную посадку из-за обнаруженных на борту технических проблем.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

🚨 Message from President Trump 🚨 pic.twitter.com/5zaCYtXhUk — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2024

В пятницу вечером Трамп вылетел в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге и сместить сенатора-демократа от штата Джона Тестера.

Однако в полете у самолета возникли технические проблемы, и борт приземлился в аэропорту Биллингса.

Предвыборный штаб обнародовал видео Трампа после приземления. В нем он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул об инциденте.

Политик продолжил свой путь в Бозмен на частном самолете. Митинг кандидата запланирован на вечер пятницы по местному времени в Государственном университете Монтаны.

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