Лукашенко подготовил закон на случай своего ухода 29 12.08.2024, 13:11

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Фото: AFP

В нем читается страх.

Уголовный кодекс предложили дополнить статьей, предусматривающей ответственность за насилие или угрозу насилия в отношении «президента Беларуси, прекратившего исполнение своих полномочий».

Законопроект направил в национальное собрание Лукашенко, заметило «Зеркало».

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 366−1 (Насилие либо угроза в отношении Президента Республики Беларусь, Президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий).

«Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента Республики Беларусь, членов его семьи наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет», — говорится в законопроекте.

Кроме того, предлагается дополнить статьи 367 (Клевета на президента) и 368 (Оскорбление президента).

Законопроект предлагает расширить их действие и на лиц, «прекративших исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи».

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