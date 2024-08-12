ОПЕК впервые за год снизила прогноз роста спроса на нефть 12.08.2024, 21:19

Ожидания Международного энергетического агентства резко расходятся с прогнозами ОПЕК+.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые с начала года изменила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Об этом говорится в августовском отчете ОПЕК.

Оценка на 2024 год снижена на 135 000 баррелей в сутки – до 2,11 млн баррелей в сутки, а на 2025 год – на 65 000 б/с, то есть до 1,8 млн.

«Этот небольшой пересмотр отражает фактические данные, полученные за первый квартал 2024 года и в некоторых случаях за второй квартал, а также смягченные ожидания роста спроса на нефть в Китае в 2024 году», – говорится в отчете ОПЕК.

При этом ОПЕК сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+. В 2024 году, как ожидает организация, показатель вырастет на 1,2 млн б/с (до 53 млн б/с), в 2025 году – на 1,1 млн б/с (до 54,1 млн б/с).

Это первое понижение прогноза ОПЕК на 2024 год с момента его составления в июле 2023 года, отмечает Reuters.

«ОПЕК по-прежнему лидирует в отраслевых оценках и должна пройти долгий путь, чтобы соответствовать гораздо более низкой оценке Международного энергетического агентства (IEA)», – говорится в публикации.

Ожидания Международного энергетического агентства резко расходятся с прогнозами ОПЕК+. В IEA ожидают увеличения всего на 1,1 млн баррелей в сутки. Новый прогноз IEA обнародует во вторник, 13 августа.

IEA считает, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, в то время как ОПЕК утверждает, что потребление нефти будет расти в течение следующих двух десятилетий.

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