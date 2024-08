Украинские войска продвигаются в направлениях Курска, Льгова и Рыльска одновременно 5 13.08.2024, 7:42

ВСУ значительно расширили зону контроля на территории РФ.

Украинские силы продвигаются дальше в Курской области РФ, несмотря на недавние заявления российских военкоров о том, что их войска «стабилизируют новую линию фронта». Чиновники соседних регионов РФ дают особенно откровенные и тревожные оценки украинскому наступлению, прогнозируя его распространение.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи ВСУ

Большинство российских провоенных блогеров 11 августа заявили, якобы украинская наступательная активность снизилась в Курской области. Однако их связанный с Кремлем коллега опроверг эти заявления на следующий день, признав, что армия РФ далека от стабилизации ситуации, отчасти из-за плохого командования.

Сообщается, что ВСУ начали новые продвижения в западную часть российского региона в районе Слободки-Ивановки, Теткино, Гордеевки, Успенки и Викторовки. Российские источники утверждают, что украинские силы контролируют Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку; бои продолжаются в районе Снагоста и Кремяного; ВСУ наступают к северу и югу от Коренево, пытаясь обойти населенный пункт. Отмечается, что украинские силы недавно продвинулись в Кремяном и к востоку от Журавлей; имеют продвижения в лесной местности к северу и востоку от Семеновки.

Хотя точные контуры продвижения ВСУ в ISW называют неясными, анализируя геолокационные кадры, там добавили, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки. Также украинскую технику заметили в северной части Гирьи, что, по мнению специалистов, указывает, по крайней мере, на их временное продвижение в этот поселок.

Кроме того, ВСУ недавно действовали в Дарьино и, вероятно, проводили трансграничные наступления при поддержке бронетехники из Сумской области к северо-западу от Грайворона, из Белгородской области в районе Колотиловки и Прелесья и к югу – возле Безымено.

Реакция российских губернаторов и военкоров

Глава Белгородской области РФ Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность по поводу «тревожной» украинской активности вдоль границы с регионом. Его коллега по Курску Алексей Смирнов признал, что украинские силы «захватили 28 населенных пунктов в Курской области и продвинулись примерно на 12 км вглубь» по всему 40-километровому фронту.

«Украинские силы действовали в или около 29 населенных пунктах в Курской области по состоянию на 11 августа, и в 40 – по состоянию на 12 августа. Недавно они действовали на расстоянии до 24 км от международной границы. Поэтому оценка Смирновым ширины линии фронта, по-видимому, совпадает с районом, где ведутся основные боевые действия между Снагостом и Плехово», – подтвердили в ISW.

Z-военкоры признают, что россиянам не удается пока создать сплошную линию обороны и приходится бить «Искандерами» по наступающему противнику.

Юрий Подоляка пишет, что украинские военные, накопив силы, 12 августа начали штурмовые действия почти на всей линии боевого столкновения в Курской области.

«В районе Коренева он [противник] пытался обойти районный центр с востока. Его ДРГ зашли даже за него, пытаясь перерезать трассу на Рыльск, но были отброшены.

Между тем, идут ожесточенные бои за н. п. Ольгина, взятие противником которого сильно осложнит гарнизону Коренева дальнейшую оборону н. п.

Также противник предпринял прорыв колонной Северо-Восточной в общем направлении на н. п. Каучук. Был остановлен здесь и отброшен. Но, к сожалению, не на исходные позиции. Где вечером и продолжил накапливать свои силы», — пишет Подоляка.

По его словам, еще один удар был нанесен украинцами между н. п. Черкасское Порочное и трассой на Курск, а также на Бердин и Большое Солдатское.

«Он [противник] был остановлен на подступах и пытается также здесь закрепить свои успехи. Завтра и здесь ожидаются кровопролитные бои», — пишет военкор.

Другой канал, Рыбарь, также сообщает, что «мобильные группы противника предприняли попытку закрепиться у Большого Солдатского».

Стоит отметить, что Большое Солдатское — последний значимый населенный пункт на дороге к Курчатову и Курской АЭС.

Юрий Подоляка также пишет, что сегодняшние бои показали: российская оборона здесь не сплошная, а очаговая.

«Противник довольно легко просачивается между нашими узлами обороны, пытаясь отрезать их от главных сил. К сожалению, пока мы их можем здесь содержать только расчетами БПЛА, авиацией и… ракетчиками. Сегодня при отражении атак по противнику нами были применены здесь даже «Искандеры» (по большому количеству ВСУ)», — пишет военкор.

Отмечается, что украинцы утром также провели разведку боем в районе пограничного перехода Колотиловка. Кроме того, другая группа украинской армии от Плехова дошла до Гирьев, где ее встретил российский кордон.

Подоляка утверждает, что силы у украинцев есть. «А потому следующие минимум два дня будут очень важными и трудными», — добавляет он.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 12 августа заявил, что украинские силы контролируют около 1000 кв. км российской территории, предположительно в пределах Курской области. ISW пока утверждает, что ВСУ прошли примерно на 800 кв. км (на 12 августа), хотя и не оценивает, что они контролируют всю территорию в пределах максимальных размеров заявленных продвижений.

