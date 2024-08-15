«Лукашенко получил билет в один конец» 15.08.2024, 10:14

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Владимир Цыбулько

Фото: Главред

И его окружение это понимает.

Курская операция ВСУ положила конец разговорам о «мирных планах», которые в последние месяцы продвигали и венгерский премьер Виктор Орбан, и Китай. Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что не собирается вести мирные переговоры с Киевом.

Как изменилась ситуация? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Украинское военное командование поняло, что никаких компромиссов с Путиным ожидать не стоит, и разработало операцию по расширению фронта. Открытие Курского фронта создает обстоятельства, при которых российские войска должны растягивать резервы еще километров на 400. В этом смысле расчет ведется на то, что украинские войска более технологичны, лучше обучены. За счет технологий, массового использования беспилотников и качественных систем РЭБ, можно будет довольно успешно противостоять более численным войскам России.

Такие рейды уже неоднократно проводились силами российских добровольцев — на Брянщину и Белгородчину. В этом смысле много людей, в том числе и западные наблюдатели, все еще воспринимают эту операцию как рейд. Судя по действиям российского командования, оно собирается закрывать брешь в Курске такими сборными солянками, из разных тыловых частей стягивают силы. Под городом Льгов на оборону были мобилизованы охранники местной колонии, которых украинские войска взяли их в плен. Это силовики, они в плане понимания военной тактики ничего не смыслят.

Похоже, что российское командование не воспринимает это как полноценную войсковую операцию, а все-таки как рейд. Серьезные части с Покровского направления не сняты, там давление идет огромнейшее на украинские войска, но с Харьковского направления уже часть войск убрали.

А самое главное, уменьшилось количество российских авианалетов, что позволяет все-таки считать, что Россия переориентирует часть войск теперь на Курск, да и не только на Курск — на Белгород и Брянск тоже.

Тут прошла информация об использовании белорусской бронетехники на этих направлениях, но, скорее всего, Лукашенко просто откупился от участия Вооруженных сил Беларуси в прикрытии той же Брянской области. В этом смысле откупиться бронетехникой, по-моему, дешевле, чем живую силу перебросить.

— Как операция ВСУ в Курской области повлияет на Лукашенко? Фактически ВСУ показали, как армия с боевым опытом без особых проблем разбирается со срочниками и пограничниками без такого опыта. Как ситуация меняется для белорусского диктатора?

— Как мы видели, там не только срочники, в боях задействована также, например, российская 810-я бригада морской пехоты. Кстати, эту бригаду где-то четыре раза украинские войска уничтожали под ноль, там оставалось до 10% живой силы. Но ее снова пополняли, поднатаскивали и снова бросали в бой. Так вот, 810-я бригада действительно перебазирована под Курск, по-моему, как раз где-то в районе Льгова они и действуют.

Можно сказать, что Лукашенко, мне кажется, не обойдется одной техникой. Истерика российского командования будет адресована ему с целью хотя бы разрешить набрать контрактников на территории Беларуси, он раньше это уже разрешал.

Стоит отметить, что на фоне Курска вдруг исчезла аббревиатура ОДКБ, о существовании этого пафосного создания никто не вспоминает. Что еще интересно — сама российская власть уменьшает объемы операции украинских войск. Сейчас украинское командование говорит о 78 захваченных населенных пунктах и где-то о 1200 квадратных километрах контролируемой территории. Это такое чувствительное количество, потому что за время атаки на Харьковщину, которая была с весны, они суммарно захватили порядка 100 квадратных километров. Конечно, почти 20% Украины оккупировано, так что территория, которая сейчас на Курщине под контролем ВСУ, — это лишь маленькая компенсация.

— А если говорить не о режиме, а о самом Лукашенко, изменилось ли что-нибудь в его голове?

— Мне кажется, Лукашенко почувствовал, что Путин завел его фактически под преступление, уже давно завел. Раньше Лукашенко считал, что Путин такой беспредельщик, но беспредельщик, который сможет защитить его. А сейчас в лукашенковском политикуме такое ощущение угрозы коллективной ответственности, коллективной Гааги, где они окажутся вместе с путинскими.

Окружение Лукашенко прекрасно понимает, что они такие же преступники, как и Путин. И если санкции под годовщину фальсификации выборов усилили и США, и Канада, и другие демократические страны, значит это билет в один конец. Мне кажется, что окружение Лукашенко после Курска начинает чувствовать близость конца.

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