Черная рука и красная кнопка 4 Ирина Халип

16.08.2024, 8:03

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Лукашенко уже не помнит, что было вчера.

Вчера весь день все вокруг цитировали страшные истории от Лукашенко про черную руку, гроб на колесиках и красную кнопку. «Девочка, берегись, черная рука уже идет потвоей улице». «Гроб на колесиках уже в вашем подъезде». «Осталось нажать только самую красную кнопку». А российские пропагандисты слушают и кивают с важным видом. Они, конечно, не верят в красную кнопку, просто им деньги платят за важный вид. Но Лукашенко-то? Неужто он сам верит, что у него есть красная копка, которую он волен нажать, когда заблагорассудится?

Похоже, да. Он верит. Не исключаю даже, что каждое утро ему приносят грубо сколоченный деревянный ящик с большой кнопкой, выкрашенной в кроваво-красный цвет, и говорят: «Вот, нажимайте, дорогой Александр Григорьевич. Какие у вас планы на сегодня? Долбануть нуклеаркой по Таллинну? Или по Берлину, может? А как насчет Риги?» Лукашенко отвечает: да ладно, не сегодня; сегодня на ферму поедем к трудящимся, лучше завтра - и так все знают, что я долго думать не буду. На следующий день все повторяется снова.

Все действительно повторяется, тем более в истории. Был уже один такой диктатор в двадцатом веке - португалец Антониу Салазар. Он тоже любил говорить, что свой народ за цивилизованным миром не поведет: Португалия, говорил он, отсталая страна, и это лестная для нее характеристика. Он тоже отдавал приказы на уничтожение оппонентов и строил концлагеря для инакомыслящих. По приказу Салазара агенты тайной полиции ПИДЕ гонялись по всему миру за оппозиционерами, успевшими сбежать из страны. А пыточный лагерь Таррафал на Кабо-Верде, который португальцы называли лагерем медленной смерти, можно сравнить хоть с новополоцкой, хоть с глубокской колонией.

В 1968 году Салазар упал со стула и ударился головой. На некоторое время впал в кому. И его верные соратники совершили элегантный кульбит: они отстранили диктатора от власти, но ему об этом не сказали. И вот представьте себе: диктатор приходит в себя в больничной палате, а вокруг, как обычно, верные министры и генералы с озабоченными лицами. Желают скорейшего выздоровления и говорят, что без него Португалии смерть, так что работать отцу португалького народа придется даже на больничной койке. Приносят ему документы на подпись, приходят с отчетами и даже приносят газеты, отпечатанные специально для него в единственном экземпляре. В тех газетах он по-прежнему выдающийся правитель, без которого дождь н пойдет и виноград не вырастет. Прямо в больнице устраиваются спектакли под названием «заседание правительства», решаются важные вопросы, принимаются отставки и производятся новые назначения. А за пределами больничной палаты уже идет совершенно другая жизнь. И все это шоу продолжается два года - до смерти Салазара. Он так и умер, будучи убежден в том, что правит Португалией и контролирует все, что там происходит.

Так вот, очень похоже, что Лукашенко находится в той же самой ситуации. Каждое утро ему вместе с газетой приносят чашку кофе и коробку в деревянной кнопкой то Тертель с Кубраковым, то Балаба с Карпенковым, то Караев с Кочановой. Докладывают, что в стране порядок и всенародная любовь к вождю. Народ тихий и благодарный, сговорчивый и понятливый, всем довольный и мечтающий только об одном: чтобы вождь был всегда. Потом его везут куда-нибудь на встречу с этим народом. Как газету в одном экземпляре, по всей стране собирают десяток надежных актеров, изображающих восторг и радость и умоляющих Лукашенко не бросать их, не делать бедными сиротками во враждебном мире и круглосуточно держать палец на красной кнопке. Со своей стороны обещают собрать небывалый урожай и проголосовать досрочно. Потом Лукашенко везут назад. В резиденции к нему еще могут допустить какого-нибудь палестинского посла, который подтвердит, что так оно и есть, и не только белорусский народ, но и весь мир мечтает только об одном - о вечном, непреходящем, И все, день прошел, можно расходиться по своим делам - в баньку, на рыбалку, на банкет.

Конечно, все это происходит с некоторыми поправками на двадцать первый век с интернетом, но суть не меняется: Лукашенко давно перестал видеть мир за пределами особняка и уж тем более понимать, что в этом мире происходит. Он смотрит глазам тех, кто приходит к нему с докладами, а связь с реальностью утратил навсегда. Не исключено, кстати, что и на кнопку он время от времени нажимает, когда настроение плохое. Но не беда - наутро ему приносят новый ящик со свежевыкрашенной красной кнопкой. Он ведь все равно не вспомнит, что было вчера.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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