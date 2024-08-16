закрыть
16 августа 2024, пятница, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Черная рука и красная кнопка

4
  • Ирина Халип
  • 16.08.2024, 8:03
  • 8,692
Черная рука и красная кнопка
Ирина Халип
Фото: «Наша Ніва»

Лукашенко уже не помнит, что было вчера.

Вчера весь день все вокруг цитировали страшные истории от Лукашенко про черную руку, гроб на колесиках и красную кнопку. «Девочка, берегись, черная рука уже идет потвоей улице». «Гроб на колесиках уже в вашем подъезде». «Осталось нажать только самую красную кнопку». А российские пропагандисты слушают и кивают с важным видом. Они, конечно, не верят в красную кнопку, просто им деньги платят за важный вид. Но Лукашенко-то? Неужто он сам верит, что у него есть красная копка, которую он волен нажать, когда заблагорассудится?

Похоже, да. Он верит. Не исключаю даже, что каждое утро ему приносят грубо сколоченный деревянный ящик с большой кнопкой, выкрашенной в кроваво-красный цвет, и говорят: «Вот, нажимайте, дорогой Александр Григорьевич. Какие у вас планы на сегодня? Долбануть нуклеаркой по Таллинну? Или по Берлину, может? А как насчет Риги?» Лукашенко отвечает: да ладно, не сегодня; сегодня на ферму поедем к трудящимся, лучше завтра - и так все знают, что я долго думать не буду. На следующий день все повторяется снова.

Все действительно повторяется, тем более в истории. Был уже один такой диктатор в двадцатом веке - португалец Антониу Салазар. Он тоже любил говорить, что свой народ за цивилизованным миром не поведет: Португалия, говорил он, отсталая страна, и это лестная для нее характеристика. Он тоже отдавал приказы на уничтожение оппонентов и строил концлагеря для инакомыслящих. По приказу Салазара агенты тайной полиции ПИДЕ гонялись по всему миру за оппозиционерами, успевшими сбежать из страны. А пыточный лагерь Таррафал на Кабо-Верде, который португальцы называли лагерем медленной смерти, можно сравнить хоть с новополоцкой, хоть с глубокской колонией.

В 1968 году Салазар упал со стула и ударился головой. На некоторое время впал в кому. И его верные соратники совершили элегантный кульбит: они отстранили диктатора от власти, но ему об этом не сказали. И вот представьте себе: диктатор приходит в себя в больничной палате, а вокруг, как обычно, верные министры и генералы с озабоченными лицами. Желают скорейшего выздоровления и говорят, что без него Португалии смерть, так что работать отцу португалького народа придется даже на больничной койке. Приносят ему документы на подпись, приходят с отчетами и даже приносят газеты, отпечатанные специально для него в единственном экземпляре. В тех газетах он по-прежнему выдающийся правитель, без которого дождь н пойдет и виноград не вырастет. Прямо в больнице устраиваются спектакли под названием «заседание правительства», решаются важные вопросы, принимаются отставки и производятся новые назначения. А за пределами больничной палаты уже идет совершенно другая жизнь. И все это шоу продолжается два года - до смерти Салазара. Он так и умер, будучи убежден в том, что правит Португалией и контролирует все, что там происходит.

Так вот, очень похоже, что Лукашенко находится в той же самой ситуации. Каждое утро ему вместе с газетой приносят чашку кофе и коробку в деревянной кнопкой то Тертель с Кубраковым, то Балаба с Карпенковым, то Караев с Кочановой. Докладывают, что в стране порядок и всенародная любовь к вождю. Народ тихий и благодарный, сговорчивый и понятливый, всем довольный и мечтающий только об одном: чтобы вождь был всегда. Потом его везут куда-нибудь на встречу с этим народом. Как газету в одном экземпляре, по всей стране собирают десяток надежных актеров, изображающих восторг и радость и умоляющих Лукашенко не бросать их, не делать бедными сиротками во враждебном мире и круглосуточно держать палец на красной кнопке. Со своей стороны обещают собрать небывалый урожай и проголосовать досрочно. Потом Лукашенко везут назад. В резиденции к нему еще могут допустить какого-нибудь палестинского посла, который подтвердит, что так оно и есть, и не только белорусский народ, но и весь мир мечтает только об одном - о вечном, непреходящем, И все, день прошел, можно расходиться по своим делам - в баньку, на рыбалку, на банкет.

Конечно, все это происходит с некоторыми поправками на двадцать первый век с интернетом, но суть не меняется: Лукашенко давно перестал видеть мир за пределами особняка и уж тем более понимать, что в этом мире происходит. Он смотрит глазам тех, кто приходит к нему с докладами, а связь с реальностью утратил навсегда. Не исключено, кстати, что и на кнопку он время от времени нажимает, когда настроение плохое. Но не беда - наутро ему приносят новый ящик со свежевыкрашенной красной кнопкой. Он ведь все равно не вспомнит, что было вчера.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин