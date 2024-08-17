Украинские спецназовцы показали видео из Курской области незадолго до наступления ВСУ 17.08.2024, 3:06

Бойцы еще во время разведки и изучения территории захватили в плен нескольких россиян.

Спецназовцы ССО за некоторое время до начала наступления в Курской области проводили разведку и изучали территорию границы с Россией.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

На опубликованном видео показано, как бойцы ССО исследуют определенные участки территорий и проводят разминирование. Один из бойцов отмечает, что территория значительно отличается от представленной на картах.

Они были вынуждены искать альтернативные пути для того, чтобы они не были разоблачены. Кроме этого, бойцы захватили в плен нескольких россиян.

Следует отметить, что ранее бойцы ССО уже публиковали еще одно видео по операции в Курской области. Там показано, как они уничтожили десять россиян за одну операцию.

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