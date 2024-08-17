«Окружение Лукашенко после Курска чувствует близость конца» 17.08.2024, 17:06

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Ситуация изменилась.

Украинские силы укрепляют свои позиции и расширяют стабилизированную территорию при наступлении в Курской области РФ.

Сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько о том, как операция ВСУ в Курской области повлияет на Лукашенко:

- Мне кажется, Лукашенко почувствовал, что Путин уже давно завел его фактически под преступление. Раньше Лукашенко считал, что Путин такой беспредельщик, но который сможет защитить его. А сейчас в лукашенковском политикуме есть ощущение угрозы коллективной ответственности, коллективной Гааги, где они окажутся вместе с путинскими.

Окружение Лукашенко прекрасно понимает, что они такие же преступники, как и Путин. И если санкции под годовщину фальсификации «выборов» усилили и США, и Канада, и другие демократические страны, значит это билет в один конец. Мне кажется, что окружение Лукашенко после Курска начинает чувствовать близость конца.

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