закрыть
17 августа 2024, суббота, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Окружение Лукашенко после Курска чувствует близость конца»

  • 17.08.2024, 17:06
  • 1,046
«Окружение Лукашенко после Курска чувствует близость конца»

Ситуация изменилась.

Украинские силы укрепляют свои позиции и расширяют стабилизированную территорию при наступлении в Курской области РФ.

Сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько о том, как операция ВСУ в Курской области повлияет на Лукашенко:

- Мне кажется, Лукашенко почувствовал, что Путин уже давно завел его фактически под преступление. Раньше Лукашенко считал, что Путин такой беспредельщик, но который сможет защитить его. А сейчас в лукашенковском политикуме есть ощущение угрозы коллективной ответственности, коллективной Гааги, где они окажутся вместе с путинскими.

Окружение Лукашенко прекрасно понимает, что они такие же преступники, как и Путин. И если санкции под годовщину фальсификации «выборов» усилили и США, и Канада, и другие демократические страны, значит это билет в один конец. Мне кажется, что окружение Лукашенко после Курска начинает чувствовать близость конца.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин