В Минске на Немиге вывесили растяжку «… чтобы товарищ Сталин спасибо сказал»4
- 18.08.2024, 10:22
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Что произошло?
В Минске снимали очередной российский фильм про войну. Среди его создателей — фанат войны, российский актер Владимир Машков, пишет «Наша Ніва».
В социальных сетях появились фото и видео с места съемок — люди интересовались, что происходило в Верхнем городе, где поставили советские декорации (в том числе и растяжку «Работать надо так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал»).
Национальное агентство по туризму предупреждало, что 13 августа на Немиге будут проходить съемки кинофильма «В списках не значился», а доступ на территорию будет ограничен.
Это очередной российский фильм на тему Второй мировой войны. В основе сценария — одноименный роман Бориса Васильева, написанный в 1974 году. Главный герой истории — лейтенант Николай Плужников, который попадает в Брестскую крепость перед самым началом войны, 21 июня. Именно поэтому его имени нет в списках части. После вторжения врагов Плужников сражается, а потом героически погибает.
В создании фильма принимает участие Театр Олега Табакова. Художественный руководитель Владимир Машков рассказал журналистам, что давно мечтал сделать кино с артистами театра. Сам он также исполнит небольшую роль в фильме.
— Это лейтенантская проза о человеке, который только входит в мир и за 300 дней становится богом войны. Это тот неизвестный солдат, которому ставят памятники по всей стране. Этот человек в списках не значился: его нет, но он есть, и он победил. Такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали, откуда мы. Особенно для молодого поколения, — заявил российский актер Машков в комментарии РИА «Новости».
Кстати, сам Машков фанат войны не только на экране. Он посещал военные госпитали и поддерживал раненых российских солдат. Ранее говорил о необходимости создавать фильмы о «специальной военную операции» (так пропаганда называет войну). Владимир Машков даже отказался от своей дочери, которая живет в США и осуждает вторжение России в Украину.
Бюджет полнометражки «В списках не значился» составляет 800 миллионов российских рублей (около 9 миллионов долларов). Также создатели запросили поддержку от Фонда кино в размере 500 миллионов российских рублей.
Продюсером стал Тимур Вайнштейн. Главную роль в фильме исполняет Владислав Миллер. После Минска съемки будут продолжаться в Бресте.