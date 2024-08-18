«Российские войска фактически оказываются в ловушке» 1 18.08.2024, 22:26

2,134

У россиян в Курской области уже начались проблемы с логистикой.

Украинские военные за несколько последних дней уничтожили сразу два моста в Курской области, которые проходили через реку Сейм. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил «24 Каналу», какие проблемы это создает для российской армии.

«Второй мост взорвали с целью зажать врага на этом плацдарме, чтобы отрезать его от снабжения. Мосты подрывают логистику россиян. Очевидно, что через мосты идут самые большие логистические сообщения. Вряд ли россияне смогут очень оперативно создать понтонные переправы, чтобы изменить ситуацию», - отметил Мусиенко.

По его словам, подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро перебрасывать подкрепления, а тем временем украинские военные смогут в дальнейшем продолжать наступательные действия.

«Сложности уже возникли. Затруднено логистическое сообщение, технику не подтянешь, вооружение и живую силу - так же. Созданы такие условия, чтобы россияне, которые сейчас действуют на этом направлении, или сдавались в плен, или теряли способность к какому-либо сопротивлению. Как следствие - украинские силы могут продолжить продвижение», - пояснил эксперт.

По его словам, теперь ВСУ смогут занимать новые рубежи, в частности, вдоль реки Сейм, а также создать соответствующие позиции, чтобы контролировать побережье реки.

«Российские войска там фактически оказываются в ловушке. Потому что вряд ли Россия успеет оперативно перебросить подкрепление и обеспечить переброску этого подкрепления через разрушенные мосты», - подытожил Мусиенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com