«Россия может проиграть»: Кремлевские пропагандисты запаниковали 4 19.08.2024, 16:55

4,284

Даже Соловьев признал мощь ВСУ.

Панические настроения вокруг ситуации на Курщине дошли и до студий федеральных российских каналов, где пропагандисты призывают россиян «готовиться к худшему варианту» развития событий. А известный приспешник Путина Владимир Соловьев назвал атмосферу на Курщине тревожной и призвал россиян относиться к этому «более, чем серьезно».

Вторую неделю продолжается операция украинских Сил обороны в Курской области, а российские пропагандисты до сих пор не могут прийти в себя. Об этом пишет 24 канал, обратив внимание, что хотя российские чиновники пытаются донести своим гражданам, что ситуация контролируется российским руководством, однако реальное положение вещей скрыть не удается.

Надо говорить откровенно, что дела в России плохи

Частый гость пропагандистских телепрограмм Карен Шахназаров озвучил в студии Соловьева, что пора говорить откровенно о том, что происходит в России и что «не все так хорошо», а украинские силы действуют организованно и мотивировано.

– Я считаю, что надо исходить из позиции того, что Россия может проиграть. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не паникерство, это абсолютное осознание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине, – озвучил Шахназаров.

Соловьев, от которого когда-то звучал лозунг «взять Киев за 3 дня», теперь в эфире своей телепрограммы вынужден был признать, что украинские силы сильны, в ВСУ есть человеческий ресурс и оружие, поэтому сделал вывод, что не надо недооценивать украинское войско.

Крайне трудно россиянам сохранять показной оптимизм

Один из кремлевских пропагандистов озвучил, что надо готовить в российском обществе мысль о том, что с некоторыми территориями России придется попрощаться.

–Очень трудно сохранять этот показной оптимизм. Как нам успокоиться? Посмотреть на карту России и соотнести площадь огромной России с этими потерянными территориями. Эвакуировать людей надо со всего приграничья. Надо готовиться к тому, что этими территориями придется пожертвовать на время, – прогнозирует пропагандист.

Еще один путинский прихвостень напомнил гостям телестудии и российскому народу, что в начале так называемой «сво» российское руководство объявляло о необходимости «защитить Донбасс», однако в августе 2024 года ситуация кардинально изменилась, а какие теперь цели «сво» уже мало кто в России понимает.

–Россия заявляла, что одна из целей «сво» – «защита» народа Донбасса. В результате через 2,5 года они (украинцы) хотят показать, что Россия не только не может «защитить» Донбасс, но и Курскую, Белгородскую области, – озвучил один из российских пропагандистов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com