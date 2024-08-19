ВСУ начали наступление на «отрезанном» участке Курской области 3 19.08.2024, 18:07

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Украинцы взяли еще три села.

ВСУ усиливают давление на территории к югу от реки Сейм, которая фактически оказалась отрезана от остальной части Курской области после того, как украинские военные взорвали все три моста в этом районе. Только за последние сутки ВСУ, вероятно, зашли сразу в три села. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на анализ данных российских, украинских и независимых наблюдателей.

О взятии ВСУ трех сел Курской области — Снагости и Апанасовки в Кореневском районе, а также Отрубы в Глушковском районе — вечером в воскресенье сообщил украинский OSINT-проект DeepState.

Про захват сел Снагость и Апанасовка пишет и эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его данным, до реки Сейм украинцам осталось 5 км. Чуть севернее продолжаются бои за райцентр Коренево.

К полудню понедельника боевые действия велись уже на пятой части участка, который еще в середине прошлой недели находился целиком под контролем России. Согласно анализу данных Минобороны, «Рыбаря», DeepState и NASA, территория к югу от Сейма, на которой не ведутся боевые действия, сократилась с пятницы с 700 кв км до 550 кв км.

Общая территория Курской области, на которой сейчас идут бои, превышает уже 1350 кв км, свидетельствует анализ «Агентства». По данным DeepState, зона боевых действий составляет около 1200 кв км, половина этой территории — под контролем ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая 19 августа о докладе главкома ВСУ Сырского по ситуации в Курской области, отметил, что Украина «достигает поставленных целей», «есть и очередное пополнение обменного фонда».

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