В Курскую область вошел танк под бело-красно-белым флагом 10 19.08.2024, 18:20

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Видеофакт.

В Курскую область, где Вооруженные силы Украины проводят наступательную операцию, вошел танк под бело-красно-белым флагом, передает «Белсат».

Видео с танком передал журналистам белорусский военный с позывным «Жерар» — командир отделения эвакуации бронетехники 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Белорусы создали в составе батальона свое подразделение — «Тур».

«Подразделение с белорусами работает: триколоры падают на землю, россияне сдаются в плен, а «Ахмат» — просто чай. Диктатуры обязательно падут! И мы в этом принимаем непосредственное участие!» — пишут танкисты в телеграме.

«Жерар» рассказал, что его батальон первым вошел в Курскую область.

«Заходили как нож в масло. Очень легко все прошло. Когда просто распланирован каждый шаг, каждое действие, и все выполняли свои поставленные задачи на 100%, то все получилось вообще просто чудесно», — вспомнил боец.

По его словам, ВСУ взяли в плен много российских военных. Он называет цифру в 2000, западные журналисты говорят о 2500 пленных россиян.

«Командование их просто бросало. У них не было связи, у них не было поставки еды-воды. А после трех дней сидения в посадке без воды и еды ты начинаешь просто потихоньку умирать. Большинство людей просто принимали решение сдаваться», — говорит «Жерар».

По его словам, большинство пленных — это срочники в возрасте 18-23 года.

Белорусское танковое подразделение, входящее в 225-й ОШБ, ранее добыло для Украины уникальный трофей — современный российский танк Т-90М «Прорыв-3». Эта модификация — одна из новейших российских разработок.

«Надеюсь, наша операция с Т-90М «Прорыв-3» останется в истории, потому что это действительно уникальный танк и операция была сложнейшая. Я очень рад, что у нас получилось это сделать», — говорил «Жерар».

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