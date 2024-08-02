Эксперт: Первые удары F-16 поставят «крест» на всех российских Су-34 2.08.2024, 9:27

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Достаточно сбить до десятки самолетов РФ.

Сбитие первых десяти самолетов Су-34 с помощью истребителей F-16 будет иметь очень мощный психологический эффект на россиян. Об этом в эфире «Эспресо» заявил военный эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Психологический эффект будет после того, как мы собьем несколько — до десятка Су-34, после чего их использование просто прекратится. Ведь на всю Россию осталась только сотня Су-34, это с учетом угроз НАТО, Китая и так далее. То есть они не могут рисковать таким образом, потому что не могут производить сейчас несколько десятков Су-34 в год. Они едва десяток вытягивают», — сказал Самусь.

Он уточнил, что россияне будут беречь свои самолеты, ведь вряд ли смогут выпускать их без помощи Китая.

«Это можно приравнять к тому, как мы сбили два А-50, которые давали информацию и целеуказания тактической авиации Воздушных Сил РФ. Тогда это означало, что россияне на голову выше нас. После сбития А-50 психологический эффект был очень мощный, потому что россияне теперь работают в основном информацией, которая есть на бортовых радарах самих самолетов. Пока что это позволяет им господствовать в воздухе. Наши советские самолеты не могут конкурировать как раз по дальности радара, эффективности радаров бортовых, которые находятся собственно на наших МиГ-29 или Су-27», — пояснил Самусь.

По словам военного эксперта F-16 — это первый шаг к новому образцу Воздушных Сил.

«Это действительно начало перевооружения и новой эры. F-16 — это первый шаг к новому образцу Воздушных Сил, и это действительно чрезвычайно важно. Мы говорили около 20 лет, что как раз на рубежах 2025 года нам нужно полностью переходить на западные самолеты. В принципе так и получилось, но при других обстоятельствах», — подчеркнул Самусь.

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