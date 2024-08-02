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Министр обороны Венгрии неожиданно похвалил «героическую и храбрую борьбу украинцев»

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  • 2.08.2024, 22:11
  • 1,536
Министр обороны Венгрии неожиданно похвалил «героическую и храбрую борьбу украинцев»
Кристоф Шалай-Бобровницкий

Кристоф Шалай-Бобровницкий также заявил, что война «все ближе к концу».

Венгерский министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что с большим уважением относится к «героической и храброй борьбе украинцев».

Об этом он заявил на фестивале в городе Эстергом в северной Венгрии, сообщает Telex.

Во время своего выступления, где речь шла преимущественно о состоянии венгерских Вооруженных сил и будущем войны, Шалай-Бобровницкий сделал несколько замечаний и о войне в Украине.

«Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу», – сказал он.

Венгерский министр обороны не объяснил, о каких «усилиях» говорил и почему он считает, что полномасштабная война в Украине «все ближе к концу».

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