Стало известно, куда прорываются ВСУ в Курской области 3 20.08.2024, 7:48

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И это не Курская АЭС.

Река Сейм все более заметной разделительной линией фронта в Курской области РФ, позволяя предположить основной замысел украинских военных в этом регионе.

Штурмовая авиация Украины уже несколько раз атаковала три моста через реку Сейм. Украинские военные разрушили все автомобильные переправы к западу от деревни Коренево, которая расположена на северо-западе Курской области.

Однако основная цель украинских военных, по всей вероятности, лежит севернее.

Небольшой город Рыльск, расположенный в 25 километрах от Коренево, также находится на реке Сейм и становится достижимой целью ВСУ.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitun.

Он служит центром военной логистики России, поскольку Рыльск является важным железнодорожным узлом.

По данным газеты Moscow Times, региональная железнодорожная сеть уже находится на грани коллапса из-за боевых действий и переброски дополнительных подразделений. Дальнейшие украинские атаки, скорее всего, усугубят и без того сложную ситуацию со снабжением российских войск.

Остается неясным, как далеко украинцы могут и хотят продвинуться, не растягивая позиции. Интенсивность боев, очевидно, возросла.

Пока украинские войска контролируют далеко не всю российскую территорию к югу от реки, однако стремительно продвигаются вглубь Курской области.

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