Украинский Telegram-канал написал о белорусских войсках в Курской области РФ 11 20.08.2024, 8:13

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На данный момент эта информация не подтверждена.

Украинский Telegram-канал «ШО НА ФРОНТІ?», у которого 224 тысячи подписчиков, сообщил о «регулярных подразделениях белорусских военных» в Курской области.

«По нашим наблюдениям, для ведения боевых действий на территории Курской области были привлечены «элитные подразделения Вооруженных сил Беларуси», но ни одно подразделение не готово для выполнения боевых задач.

Очень смешно наблюдать, когда после обстрела данный личный состав бросает оружие, амуницию и технику. После чего убегает и не ориентируется на местности, зачем их отправили — большой вопрос. Но благодарим личный состав за трофейную технику и средства для ведения боевых действий», — сообщил Telegram-канал.

В других специализированных пабликах найти информацию о белорусских военных в Курской области на данный момент не удалось.

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