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Бывшей главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой придумали еще три уголовных дела

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  • 20.08.2024, 11:42
  • 2,014
Бывшей главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой придумали еще три уголовных дела
Ольга Бритикова

В апреле ее приговорили к трем годам колонии.

В Витебском областном суде 20 августа начался второй суд над бывшим председателем независимого профсоюза «Нафтан» из Новополоцка Ольгой Бритиковой, которую в апреле приговорили к трем годам колонии, пишет «Вясна».

На этот раз женщину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:

• ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности),ч. 1 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды и розни),ч. 3 ст. 361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Дело рассматривает судья Евгений Бурунов.

Бритикова проработала на заводе 16 лет. В 2022 году после того, как она сфотографировала бюллетень на «референдуме», ее арестовывали 5 раз подряд на 15 суток. В ноябре ее арестовали вновь, по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), за рисунок с надписью «Нет войне» на странице в фейсбуке.

В 2022 году она провела под административным арестом 105 суток, после чего стало известно, что против нее завели уголовное дело.

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