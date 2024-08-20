ОДКБ отказалась помогать Кремлю? 4 20.08.2024, 13:07

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Владимир Фесенко

Почему «военные союзники» РФ не спешат помогать в Курской области.

Об этом сайту Charter97.org рассказал известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

— Россия не обращалась в ОДКБ из-за операции ВСУ в Курской области. Почему? Ведь в Казахстане в 2022 году, когда в стране было восстание, в стране появились войска ОДКБ, хоть реальной опасности для властей там не было.

— Есть большая разница между событиями в Казахстане и Украине. Там были волнения и, пожалуй, это было единственный раз, когда ОДКБ было задействовано за все время своего существования.

Это была полицейская операция. Российский и белорусский спецназ помогали властям Казахстана в защите стратегических объектов, госучреждений. Этим все и ограничилось.

Глава Казахстана Токаев, когда все успокоилось, постарался, чтобы как можно быстрее контингент ОДКБ ушел из Казахстана.

После Крыма даже ближайшие союзники РФ опасаются присутствия войск (даже просто спецназа) РФ на своей территории. Это всегда риск. Неизвестно, чем это закончится.

— Из так называемых союзников Москвы с осуждением операции ВСУ в Курской области высказались лишь Лукашенко, КНДР и режим сирийский режим Асада. Ни Казахстан, ни Таджикистан, ни другие так называемые союзники по разным постсоветским организациям. О чем это говорит?

— В отличие от ситуации в Казахстане, в Украине сейчас идет полномасштабная война, в которую ни одна страна ОДКБ, кроме РФ, не хочет ввязываться.

Это не их война. Им она может принести лишь огромные проблемы и риски. Даже Лукашенко во многих своих высказываниях (в том числе недавних) неоднократно (хоть и лицемерно) подчеркивал, что надо заканчивать войну. Это на самом деле его искренний интерес.

Ведь он прекрасно понимает, что если Беларусь будет втянута в войну, то это плохо закончится для его режима и для него лично. Риски резко возрастут.

Лукашенко прекрасно знает, что белорусский народ не хочет этой войны и не желает в ней участвовать. Казахстан и другие страны ОДКБ также не хотят в участвовать в этой войне.

Например, у Казахстана есть свои отношения с Западом. Опять-таки, это война, в которой Казахстан не видит своего интереса, а лишь риски. Я регулярно общаюсь с казахскими экспертами, общественными деятелями и прекрасно знаю, что в Казахстане опасаются России. Хотя являются не только членами ОДКБ, но и ЕАЭС.

Они ведь прекрасно знают заявления РФ по поводу северных территорий Казахстана. Это один в один заявления, как те, что были по поводу «русских земель» в Украине. В Казахстане прекрасно понимают, что если они помогут России, то завтра могут стать следующей целью.

Им поставят ультиматум, им просто некуда будет деваться. Поэтому они не хотят ввязываться в эту войну. Повторюсь, она не отвечает их интересам, а наоборот создаст проблемы для них.

Плюс, как и в Беларуси, казахское общество не поддерживает войну в Украине, там многие симпатизируют Украине.

Армения в большой обиде на Россию из-за того, что та не помогла в Карабахской войне. Сейчас визит Путина в Азербайджан свидетельствует о, скажем так, не очень дружественном настроении в отношении Армении. Не как к союзнику.

Скорее, демонстрируется, что сейчас Азербайджан, который не входит в ОДКБ, более приемлемый сообщник для Путина, нежели Армения. В этой ситуации шаг за шагом Армения дистанцируется от ОДКБ, намекая, что сейчас речь идет о заморозке участия, а в перспективе может быть и выход из этой организации, когда рисков будет меньше.

Все страны ОДКБ (которых не так много), каждая по своим причинам, не хотят ввязываться в эту войну, и они дали это понять Кремлю еще в 2022 году. Она ничего им не даст, а только создаст проблемы с западными странами. Беларусь уже попала под санкции, а Таджикистан, Кыргызстан под санкции попадать не хотят.

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