Найден новый источник сахара 1 21.08.2024, 9:39

2,756

В Китае он уже стал флагманом сахарной промышленности.

Исследователи из Liucheng Sugarcane Research Units (LC-SRU) вывели новый сорт сахарного тростника пятого поколения, LC05−136, который уже стал флагманом китайской сахарной промышленности благодаря своей высокой урожайности, содержанию сахара и устойчивости к засухе и холоду, пишет (New Voice

Этот сорт, выращиваемый на более чем 1,67 млн гектаров, играет ключевую роль в укреплении устойчивости и эффективности сахарной промышленности Китая.

LC05−136 был выведен в 2005 году под руководством Вэньсяна Лу из более чем 100 000 саженцев, полученных путем скрещивания сортов CP81−1254 и ROC22. Этот сорт отличается высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и хорошей адаптивностью к разным регионам выращивания, включая Гуанси, Юньнань, Гуандун и Хайнань. Эти качества делают его идеальным для выращивания на умеренно плодородных землях, что способствует стабильному производству сахара.

Несмотря на успех, LC05−136 сталкивается с некоторыми вызовами, такими как недостаточная устойчивость к полеганию и уязвимость к болезням сахарного тростника. Эти проблемы подчеркивают необходимость дальнейших исследований и совершенствования сортов.

Тем не менее, LC05−136 уже получил признание за свой вклад в развитие китайской сахарной промышленности. Вэньсян Лу был удостоен первой премии в номинации «Наука и техника», что подтверждает высокую оценку его работы среди производителей и сахарных предприятий.

Хотя LC05−136 является значительным достижением, исследователи признают, что селекционная работа продолжается, и со временем появятся еще более совершенные сорта. Это свидетельствует о неизбежности развития и постоянного поиска лучших решений в сахарной промышленности Китая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com