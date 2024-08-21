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AP: К границе с Украиной переброшены белорусские силы ПВО и авиация

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  • 21.08.2024, 12:29
  • 3,044
AP: К границе с Украиной переброшены белорусские силы ПВО и авиация

Белорусский генерал заявил о «значительном усилении» границы.

Белорусский режим разместил на границе с Украиной войска противовоздушной обороны и авиацию на следующий день после того, как Лукашенко объявил о стягивании к территории вдоль границы почти трети своей армии.

На украинско-белорусской границе развернуты военные радиотехнического корпуса Беларуси, туда стянуты зенитные ракеты, приводит Associated Press слова командующего войсками противовоздушной обороны генерал-майора Андрея Лукьяновича.

По его словам, такой шаг — «значительное усиление».

Лукашенко заявил 18 августа, что этот шаг является ответом на наращивание украинских войск у границы. Он не уточнил количество задействованных военных.

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