Ответить некем 1 Сергей Асланян

21.08.2024, 15:08

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Далее маршрутом Пригожина – на Москву.

Российская армия в Курской области на появление ВСУ среагировала так же, как и население страны: «А нас-то за что?» В понимании войск «Мы ни с кем не воюем, никакие границы и красные линии не пересекали, война не у нас, не с нами и не здесь. Мы другие, мы по призыву, наше дело отсидеть год в неводе и вернуться домой». Командиры – кадровые – избравшие войну своей профессией, воевать тоже не планировали и дать отпор не смогли.

Но это не частный случай Курской области. Такая вся армия в России, такие все профессионалы, избравшие служение Родине своей профессией, такие все силовики в России. У России нет солдат, есть генералы, штабы, командующие войсками, округами и бригадами. И каратели. Есть опричники для показательной порки безропотного населения, тайная полиция, политический сыск, жандармы. А вот армии уже нет. Ее остатки сейчас пытаются довоевать «Киев за три дня».

Поэтому следующая атака ВСУ на Брянскую и Орловскую области вновь обнаружит отсутствие армии и сопротивления. И если на «Курскую битву №2» хоть кого-то пригонят из тыла, то на следующие удары ВСУ ответить некем. Путь открыт, входить можно в любом месте в любое время. Далее маршрутом Пригожина – на Москву.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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