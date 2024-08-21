Шольц рассказал о секретной подготовке Киевом операции в Курской области

Шольц рассказал о секретной подготовке Киевом операции в Курской области3
- 21.08.2024, 21:49
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Германия ничего не знала.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не консультировалась с Берлином по поводу своей операции в Курской области.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время Шольц считает, что операция ВСУ будет ограничена во времени и территории, а Берлин внимательно следит за дальнейшим развитием событий вокруг Курской области.
«Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано с ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени», - сказал Шольц.
Он также заявил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину, несмотря на возникшие в последние дни споры.