Зеленский: На Курщине украинцы взяли под контроль еще один населенный пункт 22.08.2024, 13:40

Владимир Зеленский

И много пленных.

Продолжается война в Украине, и в Курской области Российской Федерации украинские Силы обороны взяли под контроль еще один населенный пункт.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети «Фейсбук», он посетил приграничье Сумщины и провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации.

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда», - сообщил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ также доложил о налаживании деятельности военной комендатуры на этой территории. Кроме того, начальник ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции. «Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских», - отметил президент.

Это также позволило безопаснее восстанавливать энергетическую инфраструктуру и готовить ее к началу отопительного периода. Вместе с тем, отдельное внимание было уделено координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, в частности, для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

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